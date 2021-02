Tennis - Margaux Maquet, une Athoise dans le top 50 aux Etats-Unis

Depuis maintenant un an et demi, Margaux Maquet conjugue études et tennis aux États-Unis, dans une université en Caroline du Nord. Et ça lui réussit. La jeune tenniswoman de 19 ans enchaîne les bons résultats. Grâce à ces belles performances, son équipe universitaire va entrer dans le top 50 national. L’Athoise voit même plus loin et rêve toujours de passer pro.

** ******* **** ****** ** ******* *** ****** ********* *********** **** ***** ***** *** ** ******* **** *** ******** *** ******** ** *** ******* **** ** ***** **** ** *** ** *********** ** ********* *** ********** ** ** ********** *** ****** **** ********* **** **** **** ***** **** ********* **** ******* *** ********** ***** ******** ***** ********* ***** ********* ******* ******* ** ******************** * ****** ** ***** ******* **** *** ****** ** * * ** ******* ** ** ** **** *** *********** **** ***** ** ****** **** *** ************ ** ********* ** ******** ** ***** ** ** ***** ****** ************* ****** ** ** **** ** ******** *** ** **** *** ****** ******************* *** ******* ** ** *************** **************** ****************** *** ******** ** **** ********* ************* ************ ********* ** ********** **** ****** ** ****** ************ ********* **** *** ***************** *** ******** **** *********** ************ ** ************ ** **** *********** ** ******** ******** *********************** ********** ***** ******** ** ****** *********** ** ** ******* ** **** ******* ****** ** *** ******* ************* *********** *** ******** ************ ******* ***** ********* ********** *** **************** ** ***** ***** ******* ******* ** ********** *** ************* ***** ************ **** ******** *************** ************** *** ****** ** **** ** **** ******* ********* ****** *** ************* **** ****************** ** ***** *********** ***** ************ ** ******* ** ********* ****** ** *************** ************ ********* ** ** ** ********** ********* *** ********** ******** ** ***** ** *** ********** **** ** ************ **** ***** ***** **** ******** ** ******* ***** ******* ******** ** ****** ***** **** ****** ****** **** ** *** ** ********* *** *********** **** ** *** ********** ** *** ********* ***** ********** ********** ** ** ******** ***** ***** ******* ***** ****** ************* **************** ******* ****** * ***** ********* ** ***** ******** ****** ********* * ***** ** **** *** ** *** *** ********** ******** ** **** ********** *** ** **** ** ****** ** ** ******* ****** **** ******** ************ ** ************ ****** **** ** ********** ****** *** *********** *** *** ***** *********** ** **** ** **** ** ******* ** **** ***** ****** **** ******** *** ******** ** **** ******** ********* *********** ********* **** ** ************* ** ***** ***** * ***** **** ******** *** *** ************* ************** **** ***** ********** ********** * * ** **** ******* ** ******* *** ****** ********** ****** ** ********** **** ** ****** ********** ** ******* ** **** ******* ****** ** ***** ****** ********* *** ** **** *** ** ***** ******************* **** *** *********** ******* ****** ***** *** *** ** ****** *** ********* ** ******* ******** ****** **** ******************** *** ** ******** *** ******* ** ************* **** ** ******** ** ***** ** ** ****** ******* ** ****** *** ** ******** ** ** **** ****** ** *** **** ******* **** ** ******* ***** ** ******** *** *** ********** **** ** ***** ******** ** ****** ************ **** ******* ****** ** *********** *** **** ******* ****** ****** ****** ** ***** ******** *** ***** **** ******* *** *** *********** ************ ** *** **** ************* **** ******* **** ** *** ** ******* ** ******* **** Des mentalités différentes entre la Belgique et les USA ******* ****** ******** ***** *** ****** *********** ***** ** ****** ** ** ***** ********* ** ********* *********** ************ *** ******* **** ** **************** ********* ************ ********** ********* *** ******* ** ********** *** ************ ** *** **** ***** ** ********** ** ******** ***** ***** ****** ****** ******* ** *************** **** *** *********** ** *********** ** ** *** * **** *********** *********** ******* ** *** **** ***** ******* ******** *** ****** ************** *********** ******* ***** ********** ** *** ************* ** ******** *** ****** **** * ********* ******* ** **** ** ****** **** ** **** ** *** ** ******** ** **** *** ********** ********* ** ******* ** ****** **** «Mon équipe est une seconde famille» **** ********* ** ******* **** *** ************* *************** ******* ****** **** ********* ********* ********* ******* ** ****** ** ** ********** ************* *** ****** *********** *** ********** ***** ** ***** ************ **** ***** ******* ************ **** ******* ****** **** **** *** ******** ** **** ****** ****** **** ***** ****** **** ** ********* **** *** ******** ********** ****************** **************** ************* *** ** ******* ** *********** ** ****** ** ** *********** ************** **** ********** *** **** *** ***** **** ** ******* *** ** ****** **** ******* ******* ** ******** ********* **** **** ********* **** ** ************ ******* ******** ***** ** ******************* *** ************* **** ********** ********* ************* ******* **** ****** *** *** ************ ******* ** ** ******* **** ** ******* **** ****** ******** ****** ******* **** ******* *** ******* ****** *** ******* ** ******** ** ******* *** ******** ***** *************** ** ******* *** *********** * ********* ***** ******** ** ********** ********** ** *** **** ** ********* ********** **** ******* ******** ***** *** ***** *************** *********** ************ ************** *** ** ******** ****** ** ****** **** **** *** ** ** *************** ** ***** ** ******* ********** ** *** ** ****** ****** ** ** ***** *************** *** ********* ** *** ******* ** ** *** ******** *** ****** ** ** **** ******** ***** ***** *** ******* ************* *** ******* *** ******* ******** ************ *** *********************** ****