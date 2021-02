Sortir de l’Hygea? une idée gadget «horriblement coûteuse» pour le collège montois

Si le Grand Mons n’est pas concerné par les actions de grève au sein d’HYGEA, via communiqué, le Collège montois condamne «sans réserve et fermement toute action de grève sauvage qui met en danger le service public et potentiellement l’emploi au sien d’HYGEA». La majorité rejette néanmoins l’idée de quitter l’intercommunale, comme le suggérait ce jeudi Georges-Louis Bouchez, le chef de file de Mons en Mieux!

************* *** ** ***** ** ********* *** ******** ****** ****** **** ** *** ** ******* ** ****** *** ********* ** ******** ****** *** ** ********* *** ** *** ***** *** ************* ********** ** ** ********** **** ***** ** ******** ** ******* ****** ** ********** *** ********** ******* ******** ** ********* ** ** ********* ** ****************** ** ****** ** ********** *** ** ******* ********* *** ****** *** ******** *** *** ***** ***** ********* *********** ***** ******* ** *** ** ********************** ******* ** ******** **** *** ************ ******* ******* ***** * ********* * ** ******* ***** ******* ** ****** *** ************* ******* ***** ** ********* ******** * *** ********* ********* ************** ** **** * ** *** ***** ******* *** ** **** ********** *** ** ***** *** ***** ** *** ********** ******* ******** ** ** ******* ** ***** ** ** * ******** **** ********* ** ****** ** ******* ************** **** ************ ** ** ********* *** ******* *** ******* ***** **** *** ** **** ********* ** ** ** ******* ** ********** ******* ** ********** ** ** ***** **** *** *** ******** ** ****************** ******** ***** * ** ********** ** ******* **** ****** ********* *** *** ******** ********* *** ** ** ******** ******** ** ******** * ** ****** **** **** *** ******* ******** ****** ******** **** ** ***** *** ******** ** ************ *** ** ***** ** ** ****** ********* ****** ** ********* **** ** ********* ********* ****** ********* ****** ********** ********* **** **** *** ******** ** **** *** ******** ******************* ********** ****** **** ****** ********** *** ******* ******* ***** *** *********** ********** *** ****** ******** ********** ** ******************* ************* ** ************ *** ****** ********** ****** ************ **** *** ******* ** ******** **** **** **** ******* ************ ** *** ******* ** ** *** ********* *** ******* *** ***** ****** **** ********* *** ********* ** **** ***** ********* ****** **** ** **** ** ****** ******* ** ** **** ******* *** ******** *********** ** ********** ******* ** *** **** ** ******* ** ***** *********** ** ***** ***** *** ******* **** ** ******* *** ** ****** **** ***** ** **** ******* ** *********** ** ** ******* ** ***** ** ****** **** ************ ** ***** ***** *** ******* **** **** **** ** ***** ******* * *** **** **** *** ***** ** ******** *** ******* *** ********* ******** ***** *** ******* ******** ** ******* ** ********* ** *** ***** **** **** ** ******* *********** ** ******* *** ****** ********* **** ********* ****** **** * ** *********** ** ** ******* *********** **** ** ******* ********** ********** ******* *** ***** **************** ********* ******** ** ********* *********** ********* ****** ****** ******* ******** ******* *************** ** ** ****** ************ **** *** *********** ********* ********** **** ****** **** ************ ** ****** *** ******** ** ** ******** **** *** ****** ******** **** ** ***** *************** ******* ** ** ***** ** ** ****** ** **** ** **** ****** ** ********** **** *** *************** ** ****** **************** ** ************** ********** ** ********** ****** *********** ****************** *** **** ** ******** * ************ *********** ** ***** ** ****** ****** *** ****** *** *** *************** ** ******** ** **** ** ******** ** **** ** ***** ******** **** ***** *************** ***** ******* ******* ******** ******* *** ************ ******* *** ******* **************** ** ****** ** *** ********** ****** **** ** ******** ** **** ** ******* ***** ** ** ********** ** ********** *** ********* *************** ** ****** *** * ***** ******* ** * * ******** ******* ***** ***** ** ********* *** *** ******* ******** **** ********** ** ** ******* ***** ****** ***** ******* ********* ** *********** ** ******** ******** ******** ************ ********* ** ****** ******** *** ** ***** *** ****** *** ** ******* **** ***** ******** ***** *** ************* *** **** ******** ****************** **** ******* *** ************** ******* ** ************ ********** ** ******* ** **************