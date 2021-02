Boussu: pas de casier judiciaire pour l’architecte qui frappait sa compagne

Pas de casier judiciaire pour l’architecte, en dépit des coups et du harcèlement qu’il a fait subir à la compagne qui le quittait. Le tribunal de Mons a été sensible à la plaidoirie de Me Pierre-Yves Ballez, et a accordé à son client la suspension du prononcé probatoire pendant trois ans. L’homme a tout intérêt à soigner sa propension à boire, sans quoi la suspension sera revue.

