Pas de festivités de la Pucelette cette année à Wasmes

C’est maintenant au tour des Colfontainois d’apprendre une bien triste nouvelle. Il n’y aura pas plus de Pucelette à Wasmes qu’il n’y aura de Doudou à Mons. Ce mercredi, le bourgmestre et le collège communal de Colfontaine ont pris la lourde décision d’annuler les festivités de la Pucelette. L’événement est annulé pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire.

