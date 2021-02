Mons: la «filière albanaise» du cannabis: association de malfaiteurs oui, mafia non

La «filière albanaise» n’était pas une organisation criminelle. C’était toutefois une association de malfaiteurs, spécialisée dans la culture de cannabis à très haut rendement. Ce mercredi après-midi, le tribunal de Mons a décerné des peines de 5, 3 et 1 an ; il a acquitté 8 des 39 prévenus. On est loin de la filière albanaise d’envergure quasi maffieuse dévoilée au lendemain des perquisitions du 9 avril 2019…

** ********* *** ************* ********* **** ***** ***** ************** ********* ********** ** *********** ******* ** *** ****** ****** ********* ******** ********* ********* ***** ********** ** *************** ** *********** ******** **** ** ***** ** * *** ** ******* **** ****** ******* * *** **** ** *** ******* ** *********** ****** ** *********** ** ****** ** ****** ****** ****** ****** ********* ******** * **** ******* **** ****** ******* **** ** *** ******* ** ************ ** *** ******* ** ****** ****** **** ****** ******** *** ********* **** ** ***** ****** * ***** ******* ************ ************* ***************** ******** ****** *** **** *** *********** ** ******** ***** *** ** ******* ** ****** ** **** ************ *** ******* ************ *** ******** *** ******** ******* *** ***** ** ********** ** **** ****** **** ** ********** **** ********* *** **** ********* ******* ********** *************** *********** **** *** ***** ******* *** ******* ** **** ****** *** ******** ** *** ********** ** ******** ** ** ******** *** *********** **** *** ************ **** ********** **** *** *********** **** ** ******** ** ***** ********* ***** ***** ********** ** ******* ** * *** ** ****** ***** ****** **** ** ********* *** * ******* ** ******** *** **** ***** ********* ** ** ***** ** ******** **** * ********* *** *********** ******** *** *********** **** *** ** ***** ** ******* ** ** ********* ********* ** ******** ***** ********** ** * *** ****** *** ****** ********* ** ******* *** ** ***** ******* ***** *********** ********** ***** ** **** *** ** **************** ** ******** ** ******** ** ****** ************* *** ****** ********** ** ******* ********* *** ****** ** ************ *** *********** * ** ****** ******* *** ******** ************ ** **** ********** ** ******** ********* ********** **** ***** ** ***** ** **** **** *********** *** *** ***** *** ******** ** *** ******** **** **** ***** *********** ********** *********** ***** ***** *** ** ******* ****** ****** ** *** ******* ************ *** ********* ********** **** ********** **** *** ********** ** **** ** ******** ** ******** **** *** **** ** ******** ********** *** *** ** **** *** ****** **** ********** *** *** ************* ********** **** ********* ************ ****** **** ***** *** **** ******* *********** *********** *** ***** ** ******* **** *********** *** ********** ********** ****** ******** ********************** *********** ** *********** *************** ** *********** ** ******* *** ** ****** ************ ** ********* ** ******** ****** ******* ***** ***** *** **************** ********** ***** *** ** ********* ***** ** ********* ******** ******** ** ******** ******** **** *********** ********* *** ************* ** *** ************* *************** ******** *** ******* *** ******* ** ******** ********* ** *********** **************** ********** *********** ***** *** ********* *** ********** ********** ************ ********* *** ********* *** ** ********** *** ** ******* **** ** *** ********* *** *********** ** ********** ** ******** ** ** ******** *********** * *** *********** ******** *********** *** **** ****** *** ******** ** *** ****** ******** ******** ********** *** *********** *** ***** ******** ********* ** ******* *** ******* ****** **** ** ***** * *** *** ************* ******* ************ *********** ******* ** ******** ** ***** ** ******* * ****** ***** **** ***** ***** ** ********* **** ** ****** *** ** ***** ****** *** ****** ** * ** * *** ***** ** *** ******* **** ************ ** ** *** * ***** ******** *** ** ********* ** ***** ******* *** *********** * ******* Une enquête internationale qui avait démarré à Mons ********* *** ************ ***** ********* ******* ****** ** ** *** ****** ********* ** ***** ** *** ***** ** **** ******** ********** *** ******* *** ************ ****** *** ******** ****** **** *** ** ***** ************ ** * ***** ***** ** ***** ******* ******** ** ****** ******* ********* **** *** ********** ******* ******** **** ****** *** ****** ******* ****** *** ** ******* ** ****** *** ** ************* ************ ******** ******* ** ******* ** ************** **** ******** **** **** ******* ** ***** **** ************** ** ********* **** ******** ******** **** ******** ****** ***** ******** ** ***** ** ********** ******* ** ** ******** ** ******** ** ** **** ********** *** ******** ******** ******** ******** ** ** ******** * *** ******** ** ******** ********* ** ******** ******** ********** ***** ****** ****** *** ****** ** ******** ******** ** ** ***** ** ******** ** ** ** ***** ** ********* ** ********* *** *** **** ******* *********** ****** **** ** **** **** **** *** ** ****** **** *** ******** *********** ***** ******** ** ************* ****** *** ********** ********* * ***** ********** ** ******* **** ****** *** ** ******** *** ********** ********** ** *** ***** ***** *********** ** ********* ***** *** ***** *********** ****** ** ******** *** * ********** ********* * ********* ****** *** ***** ** ************ ** *** ***** ******** **** **** ** ********* ** ***** **** ******* ******** ** ****** ** ** ****** ** *** ********* ** *** ************ ** *** ************* *** ******** ** *** ********** ** **************