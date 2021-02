Plus de 8 nouveaux commerces et enseignes sur Quaregnon

Et parmi ces nouveaux commerces: une poissonnerie! - Photo TVA

Malgré la crise sanitaire et les difficultés liées à la pandémie, de nombreux commerces arrivent à ouvrir leurs portes, à poursuivre leur projet d’installation. C’est notamment le cas à Quaregnon. Plus de 8 nouvelles enseignes vont ou viennent d’arriver. Le bourgmestre Jean-Pierre Lépine salue d’ailleurs leur courage et leur détermination.