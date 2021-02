Les histoires les plus insolites de l’astronomie par Yaël Nazé (Warquignies)

Dans son 12ème livre, Yaël Nazé veut nous surprendre et nous amuser. - Th. Van Ass / Editions Belin

Entre un cours à l’université de Liège et un colloque international sur les étoiles massives -sa spécialité- Yaël Nazé ne néglige jamais de mettre l’astronomie à la portée de tous. La scientifique, originaire de Warquignies (Colfontaine), s’ingénie à nous faire toucher les étoiles en nous racontant en toute simplicité la grande histoire et les petites anecdotes de l’astronomie. Pari relevé une fois de plus dans son dernier livre (le douzième!): «Astronomie de l’étrange» (éd. Belin).