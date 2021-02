Les 8 nouvelles éoliennes de Quévy seraient plus grandes et plus puissantes que prévu

D’ici 2022, huit éoliennes viendront compléter les neuf existantes de Quévy. Le recours a été rejeté au Conseil d’Etat, leur construction est donc assurée. La société Ventis a fait une nouvelle demande d’urbanisation à la commune afin de changer leur structure initiale. Ventis voudrait que les éoliennes soient plus hautes, plus amples et plus puissantes.