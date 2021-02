Incendie à St-Ghislain: «Je n’ai plus rien, tout est en cendres», confie Marjorie

Ce mercredi matin, Marjorie Hurchon conduisait ses filles à l’école. Elle n’était pas présente quand l’incendie s’est déclaré à la cité des Petites Préelles à Saint-Ghislain. Sa maison et les deux voisines ont été touchées. Marjorie et ses filles de 7 et 9 ans ont tout perdu. Elles remercient les personnes, de parfaits inconnus parfois, qui ont répondu aux appels aux dons. Dans les prochains jours, la famille va rentrer dans sa nouvelle maison.