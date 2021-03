Procès Hakimi à Mons: «Pauwels a fait pression sur Jamal»

L’ami de Stéphane Pauwels, Jamal, mis en cause avec le couple est le seul des trois à se retrouver devant la cour d’appel. Stéphane Pauwels et son ex Vanessa Colassin, condamnés en première instance, ne seront pas rejugés. Son avocate dresse un portrait peu flatteur du couple. Son client, sous certificat médical, est tombé en dépression explique-t-elle.

***** ***** *** ** **** ** ************ ****** ** **** ********** **** ** **** ******* ******* **** ********* ******* ** ** ****** **** ** ************ ******* ********* ********* ******* ********* ********* **************** ** *** * ***** ********* ** *** ***** ** ****** **** **** ****** **** ** **** ******** ** ****** ********** ** ******** ** **************** ** ******* ********* ** **** ********** ** ********* ***** ***** *** ********* ********* **** ************* ******** ******* ** ****** ** **** ***** ** *** ***** ********* **** *************** ** ************ ** ******** ** ******* **** ******* ** ********* ********* ****************** ** ****** *** ********* ** ***** *** ****************** **** ******* ***** ***** * *** ************* ** ******** ** ********** **** ************* ** ********** **** ****** ******** ** ***** ******* ******* *********** ** ****** ***************** **************** *** ******* ******** ** **** ******** ** ****** *** ****** ********* *********** ** ********** ** ******* ******* ** ** ************ ******** ******* * ***** ***** *** ** ********** ******* **************** ** ******* ********* *********** ** ***** ***** ************* *** ** **** *** ** ********** ****** ***** *** **** ***** ** ** ********* ***** **** ********* ******* ** *** ************ ** ********* ********* ****** ****** ******** ******** **** *** ** ****** ***** **** ***** ****** **************** ***** *********** ** ***************** **** *** *** ******* *** ********* ** **** **** ********** ** ****** ********** ******** ***** ************************ ** ***** ******* ** **** *** ********** *** ****** ******* ** ***************** ********************** ***** ***** ***** *** **** ***** ** ** ********* ****** *** ** ******* ***** ** ******* ***** ************ ********* **** *************** ** ************ *** ********* ** ******* ************* ** ********* ** ***** **** ********* ******** ***** ******** *** ********* ** ******** ** ************ ************* ***** ** ******** ******* **** ******* ******* ******* ********* ********* ******** ** ******* ***** ** ***** *** ******* ********** ***** ****** **** ** ************ **** ***************** ** ******* *** ********** ******** *** ******** ********* ******* ********* ******* ********* ** ** ***** *** ** *********** *** ***** ************* ****** *** ************* *** **** ****** ** **************************** ****** ** ******* ******* ************ ******* ** ****** ** ****** *********** ** ** ************ ** ********** *********** ** ***** ******** ** **** ***** ** **** ** ****************** ******* ** ****** ** ******* ** ***** ********* ********* ********* ******** ******** ************ ** ****** ** ******* ** **************** ** ******* ********* ** *** ******** ** **** ******** * ***** ****** ** *** ********* **** ******* *** ******** *** ********** ******* *** ******* **** ********* ** ******* ** **** *********** ********* ******** ********** ***** ****** ******* *** ********* *** *** ****** ************ ******* ***** ******* ************** ***** ***** ******* ************ ********* **** ********** ******* ********* ***************** ********** *********** ***** ******* ************** ***** *** ******** ****** *** **** *** ** ***** ***** ** ***** *** ****** * ********** ** ************* ** * ***** ********* **** *** **** *** ******** ****** ** **** ********** ******** *** *** **** ********************** ******** ** ***** ******** ***************** ******* * **************** ** ** **** **** ********* *** ***** ** ********* **** *** * ********* ********** *** * *** ** ******** *** ********** *** * ****** *** ************ *** ** ************** ** ** ***** *** ** ********* ******** ****** ** ********** *** ************** ******** *** ******** ********** **** ** ***** ** ******** ******** *** ********* ******** ** *************** ** ** ************ ***** ********** ***** ********** ******** ********** *** ***** ********* ****** ** ******** ******* ** ****** ***************** **** ** **** ******** ** ****** *** ******* ******* *** ************ ********** *********** ******** *** *** ******** ******** *********** ******* ******** ****** ** ***** ** *************** ******** ** ******** ******* **** ***** *** ** ****** ** **** ** ** ****** ** ***** ** ***** ****** **** ***** ******* ****** ** ******* **** ********** ********* **************** ***** ***** ****** *** ******************** ** ******* *** ********* ******* ***** ** ********* ***** **** ***** ******* ** ****** ** ** ****** **** ******** ** ***** ****** ** **** ********* *************** *** ******************* ******* ** ******** ***** ****** ***** ***** ********* ** *** ********* ** *********** ****** ** ****** ** ******** ***** ***** *** ******* *** ******* ** ************ ** ******* ********** ** ******** ****** ********* ********* ********** ** ************ ** *** ********** **** ********** ********* ***** ******* ***** ********** ***** ******** *********** ********** * ***** *** *** ** * ******* ** ******* ** *** *************** ******** *** ******** ********** *** **** ** ******** ** *** ****** ** ******************** ** ******* **** *********** ******* *** ***** ** ********* ******** *********** ** ****** **** *** **** *** ** *** ****** ************** *** ** ******* ***** **** *** **************** *********** ******* ** ********* ** ******** ** ********* ********* ** ***** ** ***** *** *** ****** ** ***** *** *** ** **** *******