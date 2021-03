Les cafetiers discutent d’une ouverture le 1er avril à Mons: «C’est sérieux!»

C’est un véritable mouvement qui est en train de se créer parmi les cafetiers montois. Des voix qui s’élèvent et qui comptent ouvrir le 1er avril prochain. L’idée se répand et les patrons se montrent solidaires. Ils veulent ouvrir, ne serait-ce que pour le coup de gueule, pour rappeler qu’ils sont là et qu’eux aussi, veulent revivre. Tout en respectant les mesures sanitaires, bien sûr.

