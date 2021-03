Mons: un rendez-vous en ligne avec le service état-civil/population c’est possible

Prendre rendez-vous en ligne avec le service état-civil/population c’est désormais possible! Via le site internet de la Ville: www.mons.be, partout et quand il veut, le citoyen pourra donc facilement fixer son rendez-vous. À partir de son PC, de son smartphone et ce, pour l’ensemble des démarches réalisées au sein des services de la population et de l’état civil, c’est tellement plus confortable.

