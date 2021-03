Frameries: 12 clients à l’intérieur du restaurant, la police intervient

C’était il y a quelques jours, sur la place de Frameries. À l’intérieur de l’établissement, les agents de police ont verbalisé 12 clients plus le patron. Ce dernier explique qu’il n’a pas osé dire non à des connaissances qui voulaient faire une réunion. «C’est ma gentillesse qui me brûle», clame-t-il, furieux après les personnes qui ont pris le temps d’appeler la police pour le dénoncer. «Je trouve ça honteux»

