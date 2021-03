Mons: les visites guidées reprennent, uniquement si vous réservez avec votre «bulle»

Jusqu’à présent, les visites guidées de la Ville de Mons et des musées étaient suspendues à cause de la crise sanitaire. Seules quelques séances de présentation en visioconférence avaient été organisées dans le cadre de l’exposition Roy Lichtenstein au BAM. Désormais, les visites guidées reprennent. Vous pouvez réserver différents parcours, mais uniquement pour vous et votre bulle.