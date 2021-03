Deliveroo est désormais disponible à Mons, dès ce jeudi

Dès ce jeudi, il sera possible de faire appel aux services Deliveroo sur Mons. En quelques clics dans l’application ou sur le site web de la société de livraison, les Montois pourront commander des plats auprès de restaurants locaux. La livraison se fait à domicile ou à une adresse de votre choix. Mons devient la dix-septième ville belge dans laquelle Deliveroo s’implante. Plus d’une quinzaine d’établissements montois sont déjà partenaires de la plateforme. Et si vous souhaitez devenir coursier, il est encore temps de postuler.