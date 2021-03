Une nouvelle écluse plus grande pour de plus gros bateaux à Obourg

L’écluse d’Obourg va être agrandie pour permettre le passage de bateaux de plus gros gabarit qu’actuellement. Des industries comme Holcim et Comet Sambre sont d’ores et déjà demandeuses de pouvoir ainsi recourir davantage au transport fluvial. Une «réunion» (par internet, vu les circonstances) d’information préalable est organisée ces 18 et 19 mars pour le public.