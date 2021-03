Les Montois dans le top 10 des Wallons qui paient le plus pour leur sécurité!

C’est un document étonnant qu’a dévoilé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). Il s’agit du montant dépensé en 2019 par chacune des 581 communes du pays pour leur police locale. On y trouve la dotation totale et, plus intéressant, le montant par habitant. De grandes disparités apparaissent. Chaque citoyen ne paie donc pas sa sécurité au même prix! Et les Montois font partie de ceux qui paient le plus pour leur sécurité.

*** ***** ** ****** ****** **** ********** ****** **** ** ********* *** ** ********* ****** ** ******* ***** **** ** ** ********* *** *** ********* ** ******** ********* *** ** ******** ** ****** *** *** ********* *********** *********** **** ******** ** *** *** ******** ********* *** ************ ** **** **** **** ****** ** ** *** *** ******** *** ************ ** ****** **** ******** ** *********** **** ***** **** ****** ** ******* ******* *** ********* **** ***** ******* ** ******* ***************** ** ******* ** **** *** *** **** ************* **** ******* ***** ***** **** *** ***** ********** ******* *** ** ******* ********** *************** **** ********** *** **** ****** ** ** ******** *** ******** **** ** ****** ******* ** ******* ************ ************ ******* ************* *** ********** ****** ************* ****** *********** **** ** ******** ** *************** ******* ********* ** ****** ****************** *********** ********* ********** ********** ***** **** *** ********** ** **************** ******* ****** *********** ********** ********** ** ********* *** ****** ** ******** ** ********* *** ********* ********** ** ****** ** ** ******************* *********** ******* ****** ******* ******** *** ******* **** ************ *** *** ****** ************* * **** **** ********** *** **** *** ******* ****** ********* *** ********* **** **** ********* *** *** ** * * ** ******* **** ** ****** ** *************** **** ** ************* ** * * **** ********* *** ************* **** ********** ********** ************** *** ********* ******* ***** ********* *** ***** ***** ********* *** ******** ******** **************** ******* ********** ** ******** ******* ** ******** *** ************ ** ******************** **** **** ** *** ** ** *********** *** ******** ******* ** ****************** ** ************** ** ***** ** ******* ********* ** ** ********* ****** ***** *** *** ********** *** ******* **** ************* *** ***** ** ******** *** ********* ** *** ****** ***** *** ******** ***** ** ** ******** ** ********* *** *** **** ******* ** **** ************ *** ***** ******* *** ******* **** ** **** ** ****** **** *********** **** ************* *** ********* *** ************ **** ******* ** *********** ** ** **** ** ****** ** ************ ********* ************* *********** ****** ***** ********* ** ******* *** ********* ******* ** ***** ********** ************* ******* ******** ********** **** ********* *** ***** ************* ************** ************** *** ******** **** ******** ************ **** ************ ** *** *************** *** ******** ** ********** ** ********* ****** **** ********** ** *********** *** ******** ********* ********** ***** **** ****** ** **** ** **************** **** ******** * ***** ****** ** **** ** ****** ** ************** ** ****************** ******** ********* ******* ************ ***** ** **** ** **** ** * ******** ***** ****** *** * *** ***** ******* *** **** ** *************** ***** ** ********* ****** ***** ******** ********* ****** ******** *** ****** ** ** **** ** ****** ************* *** ** ************* **** ********* *** ************ ******* ** ********* **** ****** ********* *** ********** ** **** ********** ************* **** *** ************ ***** ***** ********* ** ** ************ ***** ***** *************** *** ****** ***** *********** **** ** ** ******** ********* **** ********* **** ********* *** ** ***** ** ***** ******** *** ******* ********* *** ********* ********** ** ***** ********* **** ***** ****** ** ** ******* ******** ** ** ***** ************ *** ***** ** ********** *************** *** ********* ************* ********* ** ***** ***** ** ** ***** **** **** *********