Jemappes: Marjorie Leclercq conteste avoir bouté le feu chez sa voisine Patricia

Le procès de Marjorie Leclercq, 44 ans, a débuté jeudi aux assises du Hainaut à Mons avec le tirage au sort du jury. Six hommes et six femmes seront chargés de juger la Montoise qui est accusée d’avoir volontairement mis le feu à la maison de sa voisine, à la rue du Pont Beumier à Jemappes, avec la circonstance que l’incendie a causé la mort de Patricia Allemeersch. Les faits ont eu lieu le 12 novembre 2017. Marjorie Leclercq est aussi accusée de faux en écriture, de vols simples, de fraude informatique et d’abus de confiance.

