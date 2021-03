Grande récolte de vivres non périssables au bénéfice d’enfants défavorisés

Les 13 & 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel, grande récolte de vivres non périssables, fêtera sa 67e édition. L’objectif est de récolter un maximum de vivres afin de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs. En effet, les économies réalisées sur le budget nourriture des associations bénéficiaires leur permet de consacrer davantage de moyens aux loisirs et vacances des enfants.