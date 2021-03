Nova Mons: une séance d’information et une nouvelle enquête publique

Il y a un an, le projet immobilier Nova Mons était présenté lors d'une conférence de presse. Ce dernier, situé entre la place de Bootle et le Marché aux Poulets, était destiné à remplacer l'ancien bâtiment Belgacom. La refonte complète du quartier avait pour objectif de redynamiser celui-ci et d'offrir aux futurs habitants des espaces de vie agréables. Aujourd’hui, les promoteurs annoncent une seconde enquête publique.