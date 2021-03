Carross’Center, spécialiste du bus et du car, désormais à Saint-Ghislain va engager

Jérôme Naujoks, fan de bus et de cars. «Je suis très épanoui dans mon travail!», dit-il. - C.W.

Active dans la mécanique, la carrosserie et les aménagements pour bus et autocars, Carross’Center fait figure de référence dans son secteur d’activité. L’entreprise compte notamment parmi ses clients les TEC, la STIB, De Lijn mais aussi des particuliers désireux de se déplacer dans un car équipé d’un living, salle de bain, et pourquoi pas, d’une cave à vin! Carross’Center vient de s’installer sur le zoning de la Riviérette à Saint-Ghislain.