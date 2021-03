Tertre: après l’accident, un procès-verbal est dressé pour outrage envers la police

Il y a quelques jours, un accident s’est produit rue de Tournai à Tertre. Une camionnette a terminé sa course dans une voiture stationnée. La police boraine est intervenue mais le conducteur ne s’est pas montré particulièrement coopératif. Il était agressif et vulgaire envers les policiers, ce qui lui a valu un procès-verbal pour outrage et menace.

