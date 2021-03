Assises de Jemappes: «Sortez-moi de là», aurait crié Patricia, prisonnière du feu

La cour d’assises du Hainaut a auditionné, ce mardi, le fils et l’une des filles de l’accusée, Marjorie Leclercq, au sujet de l’incendie qui a ravagé la maison de Patricia Allemeersch, le dimanche 12 novembre 2017 rue du Pont Beumier à Jemappes. Selon la fille, Patricia appelait au secours et aurait tenté, à plusieurs reprises, de se lever de son lit. Son frère et sa mère, de leur côté, n’ont rien vu, ni rien entendu. Tous donnent des versions bien différentes.