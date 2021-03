Vaccination: l’arrêt de bus de plus proche de Magnum est à plus de 500 mètres!

Depuis ce lundi, le réseau de transport en commun wallon TEC permet à tous les Wallons de se rendre gratuitement vers les centres de vaccination. L’objectif est de rendre l’accès au vaccin plus facile et le moins cher possible. Mais encore faut-il que ces centres se trouvent à proximité d’un arrêt de bus, et c’est là où le bât blesse… À Colfontaine, l’arrêt le plus proche se trouve en effet à plus de 500 mètres de l’Espace Magnum! Le député wallon Manu Disabato (Ecolo) a interpellé le TEC, en vue de trouver une solution. A Boussu, le conseiller Ecolo Guy Nita demande l’intervention du bus communal ou du taxi social.

