Jérémy, de Dour, qualifié à The Voice Belgique: «Je vis une aventure incroyable»

Ce mardi soir, le Dourois Jérémy Delaunoy a encore étonné l’ensemble des juges de The Voice Belgique. Mais pas que! Choisi par le public pour continuer l’aventure, le jeune homme de 18 ans est soutenu par toute une communauté touchée par sa sensibilité. La prochaine étape se déroulera dans deux semaines et ils ne seront plus que 16 à se disputer la place de grand gagnant de The Voice Belgique.

********** ********* ******* ** ******* ****** ***** ************* **** *** ********* ************ ********** ********* ******* ** ******* ****** ***** ************* **** *** ********* ************ ********** ********** **** ***** ******** ******** ** ******* * ***** *********** **** *** ************* **** ** **** ***** ******* ********* ********* **** ** ********* ******* ** **** ******* *** ** ****** ******* ******* ** ******* *** ******* ****** ***** ******** ** ******* ** ****** **** ****** *** ******* ********** ***** ******** ** ****** ******** ** ** ***** ********* ** ** ******* ********** ** ***** *********** *** ******* *** ** ***************** ********** ******************* **** ** ***** **** *** ** ******* ********** *** *** ********* * ******* ********** **** **** ** **** *** ** ****** ************* ****** ***** ****** ******* ** ***** ******* *********** ***** *********** ** ******* **** ********** *** ******* **** ****** ** ******* ** *** ************* ****** ******** *********** ****** ******* ** ********** ** ***** ** *** ********* ******* ** ************ ** ** ********** * ***** *********** ***** ** ********************** ********** ** ** ****** *** *** ****** *** **** ** ** ***** **** ******* ** ****** ***** ************* ********** ********** ** ** **** *** ******* ******** **** ************** ** **** *** **** *** ***** ****** ** *** ** **** *********** ******** ** ********* ** **** **** *** ******** ********* **** ** ****** ** ** ********** ** ****** ** ***** ** ******* **** ***** ***************** ********** **** *** ** ********* **** ** ***** ** ***** ***** ****************** ********** ********** ********* ************** ** ***** ** ** ******* ** ********** *** ***** ** ** ******** *** ** ***** **** * ***** ** **** ** ****** ******* *** *********** *************** ** *** ****** ******* ************** **** ** ****** ** **** ***** ******** ********* ** **** ******* ******* ********* *** ********* ****** ****** ******** ** ****** ** ********** ** ** *********** ********* ***************** ******** ** ** *********** *** ******** **** ** *** *** ***** ******* *** ****** ***** ********* **** **** ******** ** *** ** **** ***** ** *** ***** **** ***** ** ***** ** ** *************** ********** *************** ********* ** ******* *** ** ******* ********************** ********** ************* **** *** **** ******* ** ******* ************* ** ******* ********* ********* ** ******** **** ***** ********** ** **** ***** ******* *********** **** *** *********** *** *** ******** ************* **** ************** **** ** ***** ******** ** ***** ** ** ********** **** ** ***** ** ********************* ** ********* ****** **** ******** ** ********** ** ***** ** **** **** *** ***** * ** **** ** ****** *** ** ***** The Voice: le Dourois Jérémy Delaunoy a passé le premier live! Le Dourois a tout simplement été remarquable ce mardi soir! - Instagram - The Voice Belgique Ce mardi soir avait lieu les premiers lives de l’émission The Voice Belgique. Parmi les candidats, le Dourois Jérémy Delaunoy qui performait pour l’équipe de la chanteuse Typh Barrow… Jérémy s’est qualifié lors d’une prestation digne des plus grands. ****** ********* ********* **** ** *** **** **** ******* ** * * **** ********* ** ******* ******** ******** ********* ** ** ********* ****** ** ** ************* ** ************* ** ***** ********* ** ** ******* ********** ********** **** **** ** **** *** ** ****** ************ ** ***** *********** ******** * ****** ********* ******** ************ ** ** ***** **** ******* ** * ***** ****** *** ** ****** **** ********* ************ *** ****** **** ***** ******** *********** *** ****** ** *** ****** ******** ****** ************* *** ** ******* ******** ****** ***** ****** ** ******* ** *** *** ***** ********* ******** ***** *** *** ****** *** ** ********** *** ** * *********** ***** ************* *** ** ****** ** ******* *** *** ******** ***** ** *********** ********* ************* *** **** ************** **** ****** ********* *************** *********************** **** ** ***** ***************** ** ***** *** ****** ****** **** ******* *** ** ********* ***** ********* *** ****** ** ***** ***** ** ******** * *** ******** ** **** ********** ** *** **** ****** *** ***** **** ************ ** ***** ******** * ********* *** ** ******* ******** ********* ** **** *** * ***** ****** *** ** ****** **** ********* ** ***** ** ************* *** *********** **** ********** ********************* *** * *** ******** **** **** **** ** ****** ********** ** *********** *** ****** ********* *** ** ********* ******** **** ****** ************** ** ** ********************* * ********* ***** ** ***** **** ******* ********************** **** *** *************** ****** ********* ** ****** ** **** ***** ********* ** ************ * ****** ***** ******* *** *********** **** ** ******* *********** ** ***** *** ** ***** ********* ****** ******* *********** ******* ** * * ********** ** **** ** ***** **** *** ***** * **** **** ***************