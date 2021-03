Chantier de la gare: le panneau publicitaire insolite qui fait sourire les Montois

«Sera-t-on prêt un jour? Non, car nous plaçons la barre toujours plus haut!» C’est l’un des slogans qui a été choisi par le fournisseur d’énergie Engie pour sa nouvelle campagne publicitaire. Si le message entend faire la promotion des énergies renouvelables, le panneau placé à proximité du chantier de la gare de Mons prend une signification beaucoup plus insolite…

