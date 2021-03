Le SMS honteux d’un papy accusé de viols sur sa petite-fille de 12 ans à Colfontaine

C., citoyen de Colfontaine âgé de 65 ans, répond devant le tribunal de Mons de faits de viol et d’attentat à la pudeur sur «Emma» (prénom d’emprunt). L’homme nie les faits… et faute de preuves et d’enquête assez rapide, la défense du prévenu plaide l’acquittement. C. est en fait le compagnon de la mamie d’Emma. La petite fille le considère comme son grand-père. Alors âgée de 12 ans, elle explique, de son côté, qu’en plus des viols, elle devait regarder des vidéos porno avec lui depuis ses 5-6 ans.

** ***** ** ** ******* ********** ************* ** * * ** **** ** *** *** * *********** **** ** ****** ** * ***** ********* ** ******** ********* ********** **** *** ** ** ** ****** ***** ** ********* ******************* ****** ** ******* *** * *** ** *** *** ******** ** ** *** ***** ***** ** **** **** ***** ***** ** ********* ** ** ****** ********* ********** ***** *** ***** *** ****** ******** ** ** ******* *** ** *********** ** ** ****** ** ******** ***************** ** ******* *** ********* *** ** ******* ************ ********** ** ** **** *** ******** **** ** ******** **** ******** *** ******* ** ****** ******* ** ** *** ***** *** ** ***** ********** **** ***** ** **** *** ****** ****************** ********** ** ** *** ******** ****** ** ********* *** ************** **** *** ******* *** ******** ** ** ********* *** ********* ** ********** ******* ******* ************ ************** *** ** ***** ** ********* ** ***** ** ************* ********** *** ***** ******* ** ********* *** ******* ****** **** ** ********* ****** *** * ** * ********** ********** ** ** ******* ** ***** ** *** ** ** ************** *** ****** *** ** *** ******** ************* *********** *********** ** ***** *** *** ******************** ** ***** ******* ******************* ********** ********* ***** ** ** ******* ****************** ********** *** ** ********* ** ******* ** ********* *** ******** **** ** ********* *** **** ******* **** ********** *** ***** ** ********** ** *** ********* ***************** ******** ** ***** ******** ** *********** ******* *** *** ********** *** **** *** ********** ***************** *** ******** ** **** *** ** ******* ********** ** ******* ********** ** ***** * ********* ******** *** *** *** **** ** ********* ** ** *** *** **** *** **** ********** ********** ******* ***** *** ** **** ** *************** *** ******** ****** *** ************ ** *** ************* *********** *** ******** ***** *** ********** ***** ********* ************ ********** ** ******** *** *** ********** ******* *** ***** ** ******* ** ** ****** ********* *** ******** ********** ** ******** ***** ********** ***** *** ************* ** ******** *** ** **** ********* *** ******* ** ******* ********** ******* * * ***** ********** *********** **** ******* ***************** ********** ******** ** ** ******** ***** ******** ** *********** *** ** ***** ** ******* *** ****** ********* ***** ******** ************** ** ** *********** *** ***** ***** *************** *** ** *** ** *** ***** ****** *** ********** ** ** *** ****** **** ************ **** *************** ** ******** ** ***** *********** ******* ** ** ************** ** *** **** ** ************* ** ************** ********** ** **** ****** ** ************* *** ************ ** ** ******* ** ********* *********** *** ********* *** ************ ******** ** *** ** ******* ****** ***************** ********* ** *** ***************** ****** ********* ***** ***** ********** ****** ************* ************* ************ ******* ** ******************** ******** ** ******** *** **** ** ** ************* ** * * *** **** **************** ******* ******** ******** *** ************ ****** ******* ** **** ********** *********** ** ******** ** *** ******* ******** * *** **** ****** *********** ** ***** **** ** **** ** ***** ** ***** ** ****** *** ****** ********** ** ********