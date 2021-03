Contournement d’Hornu: il faudra choisir entre une dépollution et des expropriations

Objectif: réduire le trafic de voitures et camions sur la N51. - N.E.

Interrogé par le député Manu Disabato, le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry a expliqué que le tracé du contournement d’Hornu n’avait pas encore été validé. Deux options sont toujours sur la table: soit via le site du Marais mais la zone devra être dépolluée, soit via le carrefour entre la N547 et l’avenue de l’Espoir mais des expropriations sont nécessaires.