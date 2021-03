«Non, le CPAS, ce n’est pas la cour des miracles! Tout citoyen y a accès»

Jonathan Croix, Michaël Botmans et Daphné Beauvois du CPAS de Frameries. - C.T.

Depuis la pandémie et les deux confinements qu’elle a entraînés, depuis un an maintenant, les centres publics d’aide sociale font face à des détresses nouvelles. Au CPAS de Frameries, quelques indépendants, comme Nicolas le tatoueur qui témoigne ici, ont demandé de l’aide pour la première fois de leur vie. Mais ce sont surtout les étudiants qui se sont présentés en plus grand nombre.