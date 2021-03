Nouveau projet immobilier à Mons: 100 kots, un parking sur 2 étages et des bureaux!

Un important projet immobilier vient d’être lancé à Mons. Il vise à reconvertir le site des anciens ateliers communaux, avenue Victor Maistriau, désaffecté depuis des années. Ce projet prévoit la démolition du bâtiment existant et la construction de 100 kots et 24 appartements de standing, d’une aile de bureaux et d’un parking souterrain de deux étages.

