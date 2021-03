Ghlin et Quiévrain: yoga, groupes de paroles et sport pour les élèves de Don Bosco

Pour accueillir de nouveau les élèves de 3ème et 4ème secondaire, qui ne sont désormais plus en enseignement distanciel, le centre scolaire Don Bosco de Ghlin et Quiévrain prévoit un plan d’attaque. Engagement d’une nouvelle éducatrice et d’une logopède, groupes de paroles, yoga et sophrologie, activités sportives en extérieur,... L’objectif: renouer le lien entre l’équipe éducative et les élèves, après ces longs mois de confinement.

