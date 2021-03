Cuesmes: 80 enfants de l’école des Sorbiers ont découvert le foot par le jeu

Une grande campagne d’initiation au football dans les écoles maternelles et primaires de Wallonie et de Bruxelles, Festifoot, a lieu actuellement. C’est ainsi que, durant ce mois de mars, quelque 7.500 enfants de 439 classes recevront une initiation ludique et pédagogique dispensée gratuitement par 45 formateurs de l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF). Ce vendredi matin, c’était à Cuesmes.

