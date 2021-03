Des musiciens jouent des classiques pour les patients des hôpitaux Epicura

EpiCURA, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et l’Université de Mons se réunissent autour d’une expérience de musicothérapie après un an de crise. Concrètement, les 10, 11, 12 et 13 mars, des musiciens-prestataires de l’ORCW jouent des extraits d’œuvres de musique classique au sein de plusieurs services sélectionnés pour l’occasion.

** ***** ** ***** ****** ** ***** ********** ***** *** ******** ** ** ******* ** ** ******* ** ** ** ********* ************ **** ***** **** ** ** ********* ****** ****** ****** ********** ******* ** ******* ** ********* ***************** ********* * ****** ******* ** ******** ****** ** ** ****** **** ************ *** ************ ** ******* ***** ********** ************** ** *********** ** ******* ** **** ** ****** ************ ************** *** *** *** ** ** ** ***** *** ********************** ** ******** ******** *** ******** *********** ** ******* ********* ** **** ** ********* ******** ************** **** ************* ** ** **** ********* ** ****** *********** ** ****** ******************* ** ************** ** **** *********** *********** ** ****** ******** ** ** ********* ** ****** ** ** ******** *** **** ** ***** ** ********* ********* ******* ** * ** ****** *********** *** ** ***** ** ******* ********* ** **** *** ********** *** *** ****** ** *********** ****** ********* ***************** ****** **** **** *** ******** *** **** ** ********* ************ **** ***************** ********* ********* ******* ********* ********* ************ ******** ** *********** ** ** ****** * ********** ******* *** ** ********* ***** ** ************** ******* *** ************ *** **** *************** ***** ********* ** ***** ******* ** ***** ** ***** ****** ** ***** *********** ** ******* ******* ****** ** ************* **** ****** ** ********** ** ************ ** ** ********* **** ********** **** ** ****** ** ******* ** ** ***************** *** *********** ******** ** ** ** ** ***** ********* ********************** ** ******** ********** *** ***** ******** ******* ** ***** ** ****** *** ******** *********** ** ******* **** *** ******* ** ******** **** *** ** ******** ************ ** **** *********** ** ****** ** *********** ** *********** * ******** **** *** ********* ** ***** ** ** ***** *** ******** *** ******** ************* ** ***** ********* ** *** ******* ******************* ***** *** ***** ****** ** *** ******** ************* **** ********* *** *** ******** ** **** *** ****** ******** *** ********** ******** ** ***** ****** ******* ** ****** **** ******** ** ******** ******* ************* ** *** ******** ************************* ** ******* ** *** ******** ******* ******* ** ***** ********** ****** ********* ***** *** ************ ****** *********** ******** ** ************ *** ************ ********** ** ******* ************ *** *********** ** ****** *********** ******* ********* ** *** ******** ** *** ********* Le 13 mars, une date symbolique ** * * * *** ** ** **** ***** ** *********** ************ ** *** ** ***** ** ******** ***** **** **** *** ********* ******* ** **** *********** *********** ****** ******** ******* ** ***** ****** ***** ****** **** ** ******* ********* ********** ********** ** ****** ******* ****** **************** ****** ** ******* ** ******************* ********** ******* *** *********** ** ******************** ** ************** *********** ** ********** ** ** ** ****** ******* ** ******* *************** **** ** ****** **** ******* ***** *********** ** *************** **** ******* ******** *** ****************** ******** ******* ***** ********* ********* ** ********* ** ** *** ** *** *********** *** ** ******* ** ** *********** **** ************* ** ******* ** * ********** **** ******** ** ****** ** **** ** ******* ********* ********** ******* *** ** ******