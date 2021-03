Assises de Jemappes: «Cela ne fera pas revenir Patricia», clame sa sœur

La famille de Patricia, décédée dans l’incendie. - Photos et vidéo EG

Marjorie Leclercq a été condamnée à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des vols, des fraudes informatiques, des faux, usages de faux, abus de confiance et pour l’incendie mortel qui s’est produit le dimanche 12 novembre 2017 rue du Pont Beumier à Jemappes. Alors que le ministère public avait requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ne lui reconnaissant aucune circonstance atténuante, douze citoyens et trois magistrats professionnels en ont retenu deux, l’absence d’antécédent judiciaire et une relative immaturité, mise en évidence lors de l’expertise psychiatrique. La famille de Patricia revient sur ce procès douloureux pour elle.