Hyon-Wasmuël: un livre, deux auteurs, un trait d’union entre terre et mer

«Comme un trait d’union, un lien tendu entre terre et mer», un recueil de textes poétiques à quatre mains. Véronique et Hans, deux auteurs qui transcendent pour elle la terre et pour lui la mer au travers de textes faisant écho à leur vie respective. Deux styles d’écriture différents. Elle écrit en prose, tandis qu’il organise ses poèmes en image géométrique.

