Mons: sans travail depuis un an, des artistes font la file devant des lieux culturels

Triste anniversaire ce 13 mars. En effet, voici un an, c’était un vendredi, tous les théâtres, cinémas et autres lieux où la culture pouvait encore s’exprimer ont tous été obligés de fermer leur porte pour les raisons qu’on connaît. Le collectif «Still Sanding For Culture» (Toujours debout pour la culture) a tenu ce samedi après-midi à partir de 13h à fêter ce triste anniversaire en demandant à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ce manque de culture de venir faire la file devant des lieux de la culture montoise.

