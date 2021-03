Accident à Dour: le fuyard laisse sa plaque, son pare-chocs et le sigle de sa voiture

Mario et sa femme Estelle ont été victimes d’un délit de fuite dans la nuit de samedi à dimanche, à Dour. Après avoir embouti leur voiture, le conducteur a pris la fuite en laissant des pièces de sa voiture sur les lieux: sa plaque d’immatriculation, son pare-chocs, et le sigle de son véhicule, une Volkswagen. La police des Hauts-Pays, intervenue sur un délit de fuite plus tôt dans la soirée, a été avisée.

