Ouverture du centre de vaccination à Mons: le Moderna est administré cette semaine

Le centre de vaccination installé au Lotto Mons Expo, sans doute jusqu’à la fin de l’année, a ouvert ses portes. Les personnes de plus de 65 ans et de plus de 45 ans présentant des comorbidités sont actuellement admises. En deux heures, ce lundi matin, plus de 300 personnes s’étaient déjà présentées pour recevoir une dose de Moderna.

Vaccination: une convocation en néerlandais pour Henri, 83 ans et Christian de 82 ans Henri et Christian quittent Mons Expo satisfaits. - C.W. Henri Misse (83 ans) et Christian Wetteren (82 ans), tous deux de Baudour, viennent de recevoir leur première dose. Ce lundi matin, ils quittent paisiblement le Lotto Mons Expo pour reprendre leur voiture, visiblement satisfaits de leur première visite dans le centre de vaccination montois. C'est l'étape précédente qui a été plus compliquée...