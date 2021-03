Saint-Ghislain: il renverse son ex-beau-père et plaide l’accident

Me Fabrice Guttadauria est l’avocat d’Eddy. - E.G.

Le 12 janvier 2019 vers 8h du matin, au volant d’une voiture, Valentin, 20 ans, renverse Eddy, militaire de carrière de 50 ans. Eddy a été blessé au plexus brachial côté droit, et en une semaine, ses muscles ont fondu. Il a perdu la sensibilité des trois doigts principaux de la main droite. Deux ans après le crash, il est mis à la retraite forcée pour cause d’incapacité... Vendredi, Eddy et Valentin se sont «retrouvés» au tribunal de Mons.