La maison du peuple de Frameries et Arte Corpo en plein chantier

Trois studios de danse et une salle de spectacle dans l’ancien cinéma, et à côté, en plus du café et de la grande salle à louer, un espace dédié à la mémoire ouvrière: les travaux avancent à la maison du peuple de Frameries. Tant à l’école de danse Arte Corpo qu’à la coopérative, on attend avec impatience que le déconfinement permette enfin de reprendre les activités à fond.

