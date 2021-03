«Le vaccin peut-il rendre stérile?»: les hôpitaux Jolimont rassurent en vidéo

Le groupe hospitalier Jolimont a publié sur les réseaux sociaux huit vidéos sur le thème du vaccin. Le but: rassurer et répondre aux questions les plus posées. Stérilité, grossesse, effets secondaires et même rapidité de création, diverses inquiétudes font l’objet d’une petite explication par des professionnels du groupe.

