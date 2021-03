On se bouscule pour réserver dans les restos de Mons-Borinage

Après plus de six mois de fermeture, les restaurants, bars et cafés ont enfin une perspective de réouverture. Elle est espérée au 1er mai, si les annonces du comité de concertation du 5 mars se confirment. Les gourmets se bousculent pour réserver!

**** *********** ******* ******** ************ *** **** ** *** ************ ** *********** ** ** ****** ********* ** ********** ****** ** ***** *** ********* ** ********* ***** **** ** ******** *************** ** ** ******** *** *** ********* ** ******* ** ******** **** ********* *** ** ********* ****** ** ********* ******** ****** ****** ** ******* ** ***** ***** *********** **** ******** ******** ********** **** ** ************ *** ************ *** ************* *** *********** ** ** ***** *** ********* **** ** ********* ** *********** ** ********************* *** ******* ** ******** ** ****** ** *********** ************ *** ****** ** ******* ***** *** ** ****** ******** ** ************* ******* **** ****** ******* ****** ** ******* ************ **** ****** ****** ***** ** ******** ****** **** *** ************** **** ***** **************** ***** **** ****** ******* ****** ****** **** ********* *** ** ********* ***** ** **** ******** *** *** **** *** ** ****** ** ** ********** ** ******** ****** *** ****** ********* **** **** ***** **** **** *** ***** ******* *** ** ******* ** ************ * *********** ***** ********* ** ****** ****** **** ** *** **************************** ****** ******** **************** ** ******** *********** ********** ** ****** *** *************** **** ** ****** *** ******** ****** ****** *** ** ********** **** ******** ************ ** ******* ** ******** ** ************ **************** ** ********* **** ************* ****** **** ********* *** ** ********* ******* **** ************ **** *** ********* **** **** ****** ******** **** ************ ******* ***** ********* *** ** **** ***** **** ** *** **** **** ********* ****** *********** **************** **** ** ****** *** ** **** ****** ******* ******* *** ****** ** * ********** ** * ********** ** **** ****** ****** ****** *** ************ ***** *** ********* **** ******* **** *** ************** *** ******** ** ****** **** ******* *** *********** **** ** ********** ** *** ********** ** ***** **** ** ********************* ******** ** **** **** ******* ******** ************* *********** ************ ******** ****** ****** **** ***** ** ***** ****** *** ********* ******* *** ******* ** *** ** *** ********* **** ** ********* *************** ******** ********** ***** ******* ************ **** ** **** ** *** **** ** ***** * ****** **** ** ********** **************** ** ** ****** *** ****** ** ************** **** ***** ************ ** ******* *** **** ************* **** ********* **** **** *********** **** ******** ** ******** ************** ******* **** ****** *** ************ ********* *** *** *********** ******* **************** ***** *** ***** ** *************** **** ***** **** ** *** ***** **** ** ********** *** *************** *** ***** ********** ** ** *********** ** ** ******** **** *** ***** ** ********* ******************** ****** ***** ****** **** ***** ******* ** **** ** ****** ****** ** ***** ******* **** **** ** ** *** *********** **** *** ** *** ******** ***** *** ****** ****** ********* ************ *** **** ********** *********** ** ** ***** ************** *** ******* ** ******** ************* ** **** ***** *** ** ***** ** ******* **** ***** ** ******** **** *** *** ********* ********** *** **** ******* **** ***** ** ****** *** ***** ********** ** ************* *** ** **** *** ******** *** ***** ** ** **** **** ************** ** ******* *** *** ***** **** ***** *********** ************* *** ** ** ******* *** *** ********* ** ****** **** ** ***** ** *********** *** ******* ** ******* ** ****** **** **** *** *** ****** ** ******* ** **** ** ************** ******** **** ******* * **** ***** ********* ***** *********** ** ******* ** *** *** **** ******* *** ******* ** ******* ** *** ********** *** ************** **** *** ***** ***** ****** *** **** ******** ** ***** **** ****** ****** ******* ***** *********** ** ******* ******* ******** ** ****** ** *** ** ********