Le comité #Justice4Mawda veut la tenue d’une commission parlementaire sur les faits

L’association #Justice4Mawda, qui accompagne la famille de la petite Mawda, tuée d’un coup de feu lors d’une course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants en mai 2018, et milite contre les violences policières et le racisme, demande mercredi la tenue d’une commission parlementaire. Elle demande aux citoyens d’interpeller les députés en ce sens.