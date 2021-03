Mons: une poubelle gros volume sur la Grand-Place suite à l’explosion du take away

L’horeca est fermé. L’offre de plats à emporter a donc fortement augmenté. Du coup, les déchets sur la voie publique se multiplient, encore plus qu’avant. Les poubelles publiques ne suivent plus. Une poubelle gros volume et colorée a donc été installée sur la Grand-Place.

********** ********* ** ********** * ********** *** ************ ** **** **** ** *** ******** **** *** ********* ********** ******** ************* ** ** ********** ********* ** ***** **** * ***** ***** *** ********* **************** *** ***** *********** **** *** ******** ******** ** ***** *************** ** ****************** *********** ****** ** ** ******* ************ *********** ** ******* *** ******** ********* **** *** ******** ****** **** ************* ************ *** ** ***** ******** ******* ******* *** ** ****** ***** ******* ** ****** ******* ******** ******* **** *********** *** *** ** ******** ******* *** ***** *** ****** ** ******* ************ ************* ********* **** ** *** ********* ** ************* ******* *** *** **** ******* *** *** *************