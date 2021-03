Borinage: Qui a vu Océane, 15 ans, recherchée par sa famille depuis ce mardi?

Laure est à la recherche de sa fille de 15 ans depuis ce mardi après-midi. Océane ne donne plus de signe de vie et n’est pas rentrée à la maison. Sa maman s’inquiète. Elle a alerté les services de police et lance un appel sur les réseaux sociaux.

********** ********* **** *** ****** ** ** ****** ********** ** ***** **** **** ** ****** ******* ****** ******* ** *** **** ******************* ********* ****** ** ***** ************ ** ** ****** *** ******** ***** ************* ** ********* ** ****** ** ***** ***** ***** ***** ************ ** **** ******* *** ******** ** ** ****** ********* **** *** ****** *** *** ****** ** ******* * ****** ** **** ** ********* ******* **** ** ****** *** *** ******** ******** ****** ** ************** ******* *** ** ********** ****** *************** ** *************** *************** *** ******** ** ****** ** ****** ***** ************** **** ***** ************ * ********** ******* ********* ** *** ********** ** ***** ****** ******* ********** **** ** ******* ******* ***** ******* ************** ** ****** ** ******* ** ***** ** ******* ***** **** ** ********* ** *** **** *** ************* ****** ****** ********** ****** ***** ********** ********************* ** ********* ********* ****** ** ******* ******* ******** **** ******** ** ******* *** *********** ** ************ ** ***** ** *************** ******* ***** ** **** ** ******* ******* * *** ******* ******** ****** ******* ** ****** *************** ****** ********* ****** **** ***** ******* ******* ** **** ***** ****** ******* ***** ****** *********** ******* ******** ******* ** ****** ******* ******* *** ********** ******* **** **** ***** *** ********* **** *** ****