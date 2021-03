«Mons-Hainaut, un tournant dans ma carrière», dit Chris Finch, aujourd’hui en NBA

Depuis le 22 février, l’Américain Chris Finch (51 ans) est devenu le coach d’une des 30 franchises NBA: les Minnesota Timberwolves. Il a disputé 8 matches à ce jour. Les 5 premiers se sont soldés par autant de défaites. Le break du All-Star game semble avoir fait du bien aux équipiers de Karl-Anthony Towns, vainqueurs des Pelicans de Zion Williamson (105-135) et des Blazers de Damian Lilliard (114-112). La griffe de Finch semble avoir pris. C’est l’accomplissement ultime pour l’ancien coach de Bree et de BMH. Même s’il a échoué en finale de l’EuroCoupe et de la coupe de Belgique, il n’oubliera jamais Mons.

«Meilleure atmosphère à Mons qu'en NBA» Complicité avec Thierry Wilquin. - News Même genre de parcours que Nick Nurse, ex-Ostende Son parcours en un coup d'œil