Dour: le magicien Chris E-Magin «chassé» par la récolte de pommes de terre

Le magicien dourois Chris E-Magin est à l’arrêt depuis un an, comme tous les artistes. En attendant des jours meilleurs, il stockait son matériel et sa sono dans le hangar d’un fermier. Mais la saison des pommes de terre arrive, et le magicien doit désormais se trouver un nouvel endroit car le fermier a besoin de place pour ses récoltes.

