Mons: les élèves de l’Ecole du Futur ont enfin un réfectoire assez grand pour tous

Olive, Emma, Lucie et Marion dans le nouveau réfectoire aux décorations Mickey. - D.R.

Nous vous en parlions fin 2019: il n’y avait plus assez de place dans le réfectoire de l’Ecole du Futur, et il n’était pas rare de voir des élèves manger leur sandwich sur les marches des escaliers… C’est désormais du passé! Depuis la rentrée de janvier 2021, un nouveau réfectoire a été installé. Plusieurs représentantes des élèves ont été impliquées dans le choix du mobilier, des couleurs… via l’assemblée des jeunes de la province du Hainaut.