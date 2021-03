Pour ses 10 ans et ses 3,2 millions de visiteurs, Lago Mons annonce une nouveauté

C’est le 18 mars 2011 que la piscine du Grand-Large, rebaptisée depuis Lago Mons, a été officiellement inaugurée. En 10 ans, le site s’est agrandi et a accueilli plus de 3,2 millions de visiteurs. Et pour fêter ça, Lago Mons annonce, dès les beaux jours, l’installation d’une nouvelle attraction extérieure, unique en Belgique!

