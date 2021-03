Jurbise: Oswald, 100 ans, toujours en forme et au volant de sa voiture

Ce samedi 13 mars, Oswald Laporte a soufflé ses cent bougies. Malgré son grand âge, l’Hercinien est en pleine forme. Il vit avec sa compagne Francine, 76 ans, son chien et ses 3 chats dans le beau village de Masnuy-Saint-Jean. Mieux encore, Oswald conduit toujours sa Skoda pour aller faire les courses et se promener. Il vient de recevoir la Croix de Vermeil et un diplôme d’honneur de la Fédération nationale des Anciens Prisonniers de guerre à l’occasion de son 100e anniversaire.

